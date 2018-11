Il Genoa smentisce le ipotesi Claudio Ranieri e Zdenek Zeman per la panchina, parola del dg Giorgio Perinetti: "Tutte fantasie - riporta Il Secolo XIX - Dobbiamo solo pensare a far bene contro il Napoli perché ci sono tutte le condizioni per farlo. Dobbiamo solo stare concentrati su questo e basta".