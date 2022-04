Chi ama, non dimentica. Non se si chiama Claudio Ranieri, un allenatore e prima un difensore nato e cresciuto a Roma, e con la Roma nel cuore. Non dimentica neanche una favola calcistica, quella con il Leicester nel 2016 che contro ogni pronostico ha vinto la Premier League per la prima volta, che difficilmente potrà ricapitare. Intervistato dalla Gazzetta dello sport, il tecnico testaccino ha detto la sua su un possibile incontro tra le sue due ex squadre in Conference League, sbilanciandosi su chi tiferà. "Io resto sempre romano e romanista", ha detto. Dubbi, insomma, non ce ne sono mai stati.