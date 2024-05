Ranieri si ritira: 'Con il Cagliari chiudo un cerchio, spero di non piangere. Porte aperte solo per una nazionale'

L'avventura da allenatore di squadre di calcio perfinirà con la partita che questa sera a partire dalle 20.45 vedrà il suoospitare laun'altra delle sue ex-squadre.Sarà la suae proprio il tecnico romano parlando a Sky Sport ha precisato quella che è la scelta per il suo futuro."Il fato voleva che chiudessi il cerchi con il Cagliari. Qui chiuderò la mia carriera da allenatore di club. Poi se in futuro dovesse venire una nazionale, non per forza l'Italia, ci potrei pensare. Ma chiudo la porta dei club"

- "Il calore della gente mi ha fatto enormemente piacere. Come l'addio di Klopp? Lui l'ho visto piangere, io spero di trattenere le lacrime. Chiunque venga a Cagliari dopo di me spero abbia lo stesso affetto che ho ricevuto io"."Ho chiesto aiuto ai tifosi perchè sapevo che da solo non ce l'avrei fatta. E loro mi hanno ascoltato, non hanno mai perso la fiducia nella squadra anche nei momenti difficili"."L'Atalanta ha fatto un'impresa. Si giudicano gli allenatori per i trofei, ma è sbagliato. Siamo troppo ossessionati dai trofei. Gasperini meritava di essere celebrato anche prima della vittoria di ieri sera".