Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, dice la sua sulla Superlega: "Leggendo quello che vogliono fare alcuni club europei, la prima cosa che mi è venuta in mente è l'impresa del mio Leicester. Il bello del calcio sta proprio nella possibilità del più piccolo di poter competere con i più grandi: è l'essenza dello sport".





Poi ancora: "Quello che stanno cercando di fare è una cosa sbagliata. Forse agiscono così per coprire tutti i debiti che hanno…Mi auguro infatti che la Fifa e l’Uefa abbiamo gli strumenti idonei per lottare contro questo grosso gigante. E, inoltre, che vogliano farlo".