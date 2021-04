"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Reazioni atterrite, spaventate, irate, infastidite: insomma,Ma c'è anchedella difficile situazione che sta vivendo il calcio, architettando il modo diIl vero protagonista è stato infatti, che si è fatto beffe, dalla sua posizione didelle 12 squadre promotrici del nuovo progetto.- Lo Sportverein Darmstadt 1898, soprannominati, conanche sei: il monte ingaggi era di appena 6 milioni, gli scout del club erano i papà del tecnico Schuster e del vice Franz.- Il club dell'Assia, sui social,comunicando di"Chiarimento: il Darmstadt non è a disposizione per la Super League. Riteniamo ancora di poterci qualificare alle competizioni europee per meriti sportivi. Prima o poi. Forse. P.S. Florentino Perez, smetta per favore di chiamarci in continuazione". I@AleDigio89