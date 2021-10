Claudio Ranieri è pronto a tornare ad accomodarsi su una panchina, dopo la conclusione del suo rapporto con la Sampdoria al termine della pasata stagione. Ma non c'è la Serie A nei progetti del tecnico testaccino che, accostato nelle scorse settimane al Cagliari e più recentemente al Bologna in caso di esonero di Mihajlovic, è invece in trattativa con un club di Premier League.



Il Watford ha ufficializzato l'esonero di Xisco Munoz dopo appena 7 giornate, in cui l'allenatore spagnolo ha raccolto altrettanti punti: il ko di ieri contro il Leeds di Bielsa è risultato fatale e la società londinese ha deciso di accelerare per Ranieri. E' il tecnico italiano il grande favorito per guidare gli Hornets e per lui si tratterebbe della quarta esperienza in Premier League, l'ultima delle quali è coincisa con lo storico campionato conquistato alla guida del Leicester.