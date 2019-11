Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del suo ex calciatore alla Roma Niccolò Zaniolo:



Può diventare uno dei migliori?

"Senza di voi sì, dovete stare calmi perché deve crescere. È meglio se lo fa in sordina, lontano dai riflettori".



Non è l'erede di Totti?

"Non è l'erede di Totti, è un ottimo giocatore che può diventare un campione migliorando e ascoltando i suoi allenatori. Io con lui ho avuto il suo peggior momento, ma sul ragazzo c'è da scommettere".