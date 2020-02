La prima classifica Fifa del nuovo anno non presenta novità a causa delle poche partite internazionali disputate dal 19 dicembre a oggi.



Nessun cambio, dunque, nelle prime 20 posizioni con il Belgio che resta in testa con 1765 punti, quindi Francia (1733) e Brasile (1712) sul podio. Si conferma 13esima l'Italia di Roberto Mancini (1607) preceduta per un solo punto dalla Svizzera, 12esima alle spalle del Messico.



La prossima classifica Fifa verra' diramata il 9 aprile 2020.



RANKING FIFA

1. Belgio 1765 punti (--)

2. Francia 1733 punti (--)

3. Brasile 1712 punti (--)

4. Inghilterra 1661 punti (--)

5. Uruguay 1645 punti (--)

6. Croazia 1642 punti (--)

7. Portogallo 1639 punti (--)

8. Spagna 1636 punti (--)

9. Argentina 1623 punti (--)

10. Colombia 1622 punti (--)

13. ITALIA 1607 punti (--)