Inter in vetta al ranking Uefa: il sito ufficiale dell'Uefa ha infatti reso noti i punteggi aggiornati della classifica UEFA per quanto concerne sia la graduatoria generale sia quella della stagione in corso. Nerazzurri primi, dopo le prime due giornate di Champions League.



54ESIMO POSTO NELLA CLASSIFICA GENERALE - Merito dei successi ottenuti contro Tottenham e PSV Eindhoven: al pari dei nerazzurri ci sono anche Juventus, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Barcellona, prossimo avversario proprio dell'Inter in Champions League, tutte con 8 punti (sei conquistati più due di bonus dopo l'accesso alla fase a gironi). Nel ranking generale invece l'Inter rimane alla 54esima posizione, in seguito ai punti accumulati nelle passate stagioni.