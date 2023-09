Dopo la Supercoppa europea, vinta dal Manchester City di Pep Guardiola ai rigori contro il Siviglia, e dopo le fasi preliminari di Champions League, Europa League e Conference League, e in attesa dell'avvio delle fasi a gironi delle tre coppe europee per club, arriva il Ranking Uefa per club aggiornato. Un primo dato che balza all'occhio è l'uscita della Juventus dalla top 10, dopo tanti anni di permanenza. Il club bianconero, squalificato per un anno dalle competizioni Uefa, passa dal 10° posto dell'ultimo rilevamento al 12° attuale. Una posizione destinata a scendere ancora durante la stagione.



SCORRI PER VEDERE IL RANKING UEFA PER CLUB AGGIORNATO: LA TOP 10 E LE POSIZIONI DELLE ITALIANE!