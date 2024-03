Ranking Uefa: Italia salda al 3° posto assoluto, per il 5° posto Champions la Germania si avvicina

Redazione CM

La due giorni di Champions League a cui va aggiunto l'anticipo degli ottavi di Europa League e che ha visto l'Atalanta pareggiare 1-1 a Lisbona contro lo Sporting ha aggiornato il ranking uefa stagionale e degli ultimi 5 anni fondamentali per definire i posti a disposizione per i campionati nella prossima Champions League.



In attesa delle modifiche che seguiranno le gare in programma oggi di Europa e Conference League e che vedranno Milan, Roma e Fiorentina scendere in campo, l'uscita di scena della Lazio con il passaggio del turno del Bayern Monaco e il pareggio dei bergamaschi ha leggermente peggiorato la situazione dell'Italia che però mantiene in positivo la propria annata.



ECCO IL RANKING STORICO (5 ANNI) AGGIORNATO E QUELLO STAGIONALE CHE CI VEDE AL PRIMO POSTO