Ranking Uefa, Champions League con il quinto posto: Italia sempre prima, la nuova classifica aggiornata

Redazione CM

Un'altra buona notizia per l'Italia. Le notti europee di questa settimana non hanno portato a ribaltoni nella classifica del coefficiente Uefa annuale che determina quali nazioni avranno una squadra in più in Champions League il prossimo anno. L'Italia è l'unica ad avere ancora tutte le sue squadre ancora in corsa in Europa (ben 7, Lazio, Inter e Napoli in Champions League, Roma, Atalanta e Milan in Europa League, Fiorentina in Conference League), motivo per il quale resta al primo posto davanti alla Germania. Dovesse finire così a oggi le quinte di Serie A e Bundesliga, attualmente Bologna e Lipsia, giocherebbero la Champions League 2024-25.



COME FUNZIONA - Le due nazioni infatti che al termine di questa stagione saranno nei primi due posti del coefficiente per nazioni UEFA, porteranno una squadra in più a giocare la Champions League 2024-25, che avrà un nuovo formato.



LA CLASSIFICA - Guida l'Italia con 15.571 (7 partecipanti su 7), seconda la Germania con 14.500 (5 partecipanti su 7), terza l'Inghilterra con 13.875 (6 partecipanti su 8), quarta la Spagna con 13.187 (5 partecipanti su 8), quinta la Francia con 13.250 (3 partecipanti su 6)



COME VENGONO ASSEGNATI I PUNTI - Questi i punteggi da considerare al termine di ogni turno di competizioni europee.



2 – Per ogni vittoria dalla fase a gironi (UCL, UEL, UECL)

1 – Per ogni vittoria nelle qualificazioni e agli spareggi (UCL, UEL, UECL)

1 – Per ogni pareggio dalla fase a gironi (UCL, UEL, UECL)

0,5 – Per ogni pareggio nelle qualificazioni e agli spareggi (UCL, UEL, UECL)

4 – Bonus per la partecipazione alla fase a gironi (UCL, UEL)

4 – Bonus per la partecipazione agli ottavi di finale UCL)

4 – Primo posto nel girone (UEL)

2 – Secondo posto nel girone (UEL)

2 – Primo posto nel girone (UECL)

1 – Secondo posto nel girone (UECL)

1 – Per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale (UCL, UEL, UECL)