Ranking Uefa, la Roma raggiunge l'Inter: solo 5 top club prima di lei

Un pareggio che non serve per la finale, ma basta alla Roma per conquistare il primo posto del ranking Uefa tra le squadre italiane. Una magra consolazione per carità, anche perchè la Fifa la ignorerà per il Mondiale per il club.Sopra di lei solo i top club assoluti:Avanza l'Atalanta che guadagna due posizioni ed entra in Top 20, puntando anche a Napoli e Juventus. Fiorentina che resta al 49° posto, Milan che chiude al 29°. Ecco la classifica

1. Manchester City (Inghilterra) 148.0002. Bayern Monaco (Germania) 144.0003. Real Madrid (Spagna) 134.0004. Paris Saint-Germain (Francia) 116.0005. Liverpool (Inghilterra) 114.0008. Borussia Dortmund (Germania) 97.0009. Lipsia (Germania) 97.00010. Chelsea (Inghilterra) 96.00011. Manchester United (Inghilterra) 92.00012. Barcellona (Spagna) 91.00013. Bayer Leverkusen (Germania) 90.00014. Atlético Madrid (Spagna) 89.00015. Siviglia (Spagna) 84.00016. Villarreal (Spagna) 82.000

20. Benfica (Portogallo) 79.000