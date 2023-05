Con il pareggio per 1-1 tra Real Madrid e Manchester City e la vittoria dell’Inter per 2-0 contro il Milan si è chiuso il turno dell’andata delle semifinali di Champions League. In attesa dei risultati anche del giovedì sera in Europa League e Conference, il calcio italiano trova nuovi punti nel ranking UEFA



LA CLASSIFICA - La Serie A è infatti ora al quarto posto generale ed è molto vicina al terzo occupato dalla Germania e dalla Bundesliga, con una differenza di poco più di 2.000 punti di coefficiente. Molto probabile che al termine di questa stagione sportiva l’Italia superi proprio il massimo campionato tedesco. Stessa situazione tra Olanda e Francia per il quarto posto: se l'AZ Alkmaar supererà il West Ham e arriverà in finale di Conference, l'Eredivisie supererà la Ligue 1 e otterrà un posto in più in Champions, a scapito dei transalpini. I club francesi dunque sono pronti a tifare per gli Hammers.



Inghilterra 107.855 punti

Spagna 92.284 punti

Germania 82.356 punti

Italia 80.211 punti

Francia 61.164 punti

Olanda 59.900 punti

Portogallo 56.216 punti

Belgio 42.200 punti

Scozia 36.400 punti

Austria 34.000 punti

Serbia 32.375 punti

TurchIa 32.100 punti

Svizzera 31.175 punti