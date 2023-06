Con la vittoria della Champions League da parte del Manchester City nella finale di Istanbul contro l'Inter si è conclusa la stagione 2022-23 per quanto riguarda le squadre di club. Oltre alla Champions, completano il quadro i successi del Siviglia in Europa League, nella finale vinta a Budapest contro la Roma ai rigori, e del West Ham in Conference League, nella finale contro la Fiorentina giocata a Praga. Per le squadre italiane, tre finali ma nessun successo finale. A completare il quadro, oltre alle tre finaliste, abbiamo avuto altre due semifinaliste (Milan in Champions e Juventus in Europa League) e una squadra che si è fermata ai quarti (il Milan in Champions).



Vediamo come è cambiato il Ranking Uefa per club al termine della stagione 2022-23, con la TOP 10 e la posizione dei club italiani.



