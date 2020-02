Dopo il successo sul Ludogorets in Europa League, il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia è intervenuto a Sky Sport: "Non siamo abituati a giocare senza pubblico, è più dura perché devi tenere alta l'attenzione. L'importante è aver passato il turno, ora ci concentriamo sulla partita di domenica. Ce la giochiamo come una partita che vale tre punti, poi naturalmente sappiamo che Juve-Inter è La Partita: sono sicuro che ci prepareremo benissimo. Porte chiuse? Non so se sarà un vantaggio, si vedrà in partita: in ogni caso, è una gara speciale. Dispiace perché l'atmosfera delle grandi partite è sempre una grande motivazione, ma non mancherà perché affrontiamo la Juve".