Niente Chelsea per Raphinha. L'attaccante esterno brasiliano del Leeds è praticamente un nuovo calciatore del Barcellona, che investirà 65 milioni di euro (bonus compresi) per il suo cartellino. Il calciatore classe 1996, una volta superate le visite mediche, firmerà un contratto per le prossime quattro stagioni fino a giugno 2026.



Dal canto suo, il Chelsea sta definendo l'acquisto dell'inglese Raheem Sterling dal Manchester City. Ma il club londinese allenato da Tuchel resta alla finestra sul mercato, pronto a cogliere al volo altre occasioni. Come ad esempio quella che porta al nazionale tedesco del Bayern Monaco, Serge Gnabry.



In uscita c'è invece Hakim Ziyech. Il marocchino ex Ajax è sotto contratto fino a giugno 2025, ma può partire anche in prestito con diritto di riscatto. Una formula gradita al Milan, sempre interessato a portarlo in Italia. Nel suo ruolo i rossoneri hanno riscattato Messias a titolo definitivo dal Crotone, mentre lo spagnolo Castillejo è tornato in patria al Valencia di Gattuso. Il belga Saelemaekers non viene considerato incedibile, ma almeno finora per lui non sono arrivate offerte considerate all'altezza.