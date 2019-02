Handanovic 6,5: Inoperoso nel primo tempo. Nel secondo respinge di riflesso a Knasmullner, appena entrato.



Cedric 5,5: Pensa al sodo e gioca facile. Anche troppo.



de Vrij 6: Partita attenta, l’unica leggerezza la commette in marcatura su Knasmullner, che impegna Handanovic.



Miranda 6: Partita tranquilla contro avversari modesti.



Asamoah 5,5: Sulla sua corsia di appartenenza non soffre mai le avanzate avversarie, ma si sta abituando a fare il suo in difesa e capita anche che si perda in qualche leggerezza.



Vecino 5,5: Primo tempo di confusione, migliora quando Lautaro sblocca il match. Di testa sfiora il 2-0.



Borja Valero 6: Tra i migliori dei suoi. Tocca e smista molti palloni nel tentativo di non far rimpiangere Brozovic.



Politano 5: Fumoso e poco concreto. Solo un buon cross sulla testa di Vecino.



(Dal 33’ s.t. Candreva: s.v.)



Nainggolan 6: Non ha ancora i 90’ nelle gambe e il secondo tempo ne è la ripresa. Ciabatta un buon assist di Perisic. La sufficienza è di fiducia e per il buon primo tempo.



(Dal 37’ s.t. D’Ambrosio: s.v.)



Perisic 5: Trascorre i primi 45’ a correre come un dannato, senza costruire granché. Sbaglia un’infinità di palloni, che tocca con estrema sufficienza.



Lautaro Martinez 6,5: Sostituisce Icardi lì davanti e si procura il rigore che lui stesso trasforma.





Spalletti 5,5: Vince Una partita delicata, ma giocando male e contro avversari estremamente più deboli.



RAPID VIENNA



Strebinger: 6



Potzmann: 5,5



Sonnleitner: 6



Hofmann: 6



Bolingoli: 6



Grahovac: 5,5



(Dal 19’ s.t. Knasmullner 6,5)



Ljubicic: 6



Thurnwald: 5



(Dall’ 8’ s.t. Schobesberger: 5,5)



Schwab: 6



Ivan: 6,5



Berisha: 5





Kuhbauer: 6