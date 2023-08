Guido Burgstaller, capitano del Rapid Vienna, ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport in vista della sfida di domani fra gli austriaci e la Fiorentina. Queste le sue parole: "Devo ammettere che il colore viola non ci piace proprio. Soprattutto non piace ai nostri tifosi. Il Rapid, oggi, ha tutte le possibilità di passare il turno contro la Fiorentina. Jovic? Luka è un giocatore eccezionale, un campione che quando giocavo nello Schalke ha fatto scalpore nelle annate all'Eintracht. Per questo mi ha sorpreso e non poco sapere che la Fiorentina non lo ha incluso nella lista Uefa. I viola però hanno un organico molto forte e sapranno come sopperire alla sua assenza"



UNA BATTUTA SU ARNAUTOVIC - Marko è un grande ambasciatore del calcio austriaco in Italia. Sono sicuro che dopo gli anni a Bologna avrà successo anche con la maglia dell’Inter