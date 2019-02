Non solo Champions League: dopo le partite della massima competizione europea con l'impegno della Roma, tornano in campo questa serai nelle gare valide perin programma questa sera alle 18.55 e alle 21.l'attaccante argentino, a causa dei rumors attorno al suo rinnovo di contratto e delle frasi della moglie/agente, è statonella giornata di ieri con un comunicato ufficiale apparso sul sito dei nerazzurri, che hanno deciso di riassegnarla a Samir Handanovic, eal pari di, fermi per precauzione o problemi fisici. Trasferta dunque che diventa insidiosa per i meneghini allenati da Lucianoche nell'appuntamento dellefanno visita aldi Dietmarpresso l'Allianz Stadium della capitale austriaca, in attesa del ritorno in programma a San Siro tra quindici giorni. Sfida sulla carta non proibitiva per i nerazzurri, che sono precipitati in Europa League dopo essere arrivati terzi in Champions nel girone con Barcellona, Tottenham e PSV; il Rapid invece si è classificato al secondo posto nel Gruppo G di Europa League dopo il Villarreal e davanti a Rangers Glasgow e Spartak Mosca, con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, e sei reti realizzate con nove subite. Inter reduce dalla vittoria in campionato contro il Parma, ma prima erano arrivati il pareggio contro il Sassuolo e le sconfitte contro Torino e Bologna in campionato e contro la Lazio in Europa League. Austriaci che sono fermi per quanto riguarda le gare ufficiali dal 16 dicembre, quando persero 6-1 nel derby contro l'Austria Vienna in campionato, poi stoppato per la pausa invernale: da allora sei amichevoli, con quattro vittorie, un pari e una sconfitta.- Il Rapid è imbattuto in otto partite europee (5 vittorie, 3 pareggi) di questa stagione e non ha subito nessun gol in casa nella fase a gironi. I padroni di casa hanno segnato il secondo minor numero di gol (sei) in sei partite della fase a gironi, non riuscendo a segnare in due di esse. Il Rapid ha mantenuto tre volte la porta inviolata, ma otto dei nove gol sono stati subiti in appena due partite. L'Inter ha subito più sconfitte contro squadre austriache di quante avrebbe desiderato, nonostante abbia vinto otto delle 14 partite contro avversarie di quel Paese (8 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte): tutte e cinque le sconfitte sono arrivate nelle partite giocate in Austria. Il Rapid ha vinto solo due delle 21 partite contro squadre italiane (2 vittorie, 5 pareggi, 14 sconfitte).Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Boli Bolingoli; Thurnwald, Grahovac, Schwab, Ljubicic, Ivan; Berisha.Handanovic; Cedric, Miranda, de Vrij, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.