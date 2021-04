Non è solo il "10" del Manchester United, non è solo un pezzo pregiato del prossimo mercato:è molto di più: è l'idolo di molti ragazzini d'Oltremanica che in futuro sognano di diventare esattamente come lui. E ne hanno ben donde.- E' notizia di questa mattina la nuova idea a favore dei più deboli, secondo quanto riporta The Guardian, il fuoriclasse dei Red Devils ha intrapreso una collaborazione con lo chef stellatoper far cucinare i più giovani tramite "Full Time",. Verrà pubblicata ogni domenica mattina una ricetta (52 in tutto) in cui si mostrerà come nutrirsi in modo salutare e spendendo pochissimo. Tutto questo per dare un'altra speranza - l'ennesima - ai più di 2 milioni di bimbi poveri che ci sono in Gran Bretagna.- Occorre, però, fare un passo indietro. Tutto comincia durante lo scorso lockdown, quando l'attaccante inglesetramite l'associazione FareShare e altre catene alimentari: la somma è destinata interamente alle famiglie e ai bambini più bisognosi sotto forma di pasti e altri beni di prima necessità. Inoltre, nello scorsa estate,alle persone meno abbienti del Regno Unito. "Quando avevo 10 anni, a scuola ero uno di quei bambini che pranzava nella mensa,", le parole di un campione, di un uomo che ricorda con orgoglio le sue umili origini.Esemplare è anche la sua battaglia a livello "politico": prima delle scorse festività natalizie, lo stesso Rashford aveva lanciato una serie di petizioni volte a prolungare gli aiuti in buoni mensa e buoni pasto per i ragazzi sotto la soglia di povertà. Il Parlamento britannico inizialmente respinse tali proposte poiché sarebbero costate alle casse dello Stato circa 130 milioni di sterline,il Primo Ministro vara un sistema di voucher da 17 euro per sei giorni a settimana per i ragazzi bisognosi​. Un grande esempio di determinazione, oltre che di bontà.