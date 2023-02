Marcus Rashford, 25 anni, ha voltato pagina sotto Erik Ten Hag, da quando l'olandese è subentrato come allenatore dei Red Devils. Un suo tratto diventato virale è sicuramente l’esultanza, ma cosa significa?



IL SIGNIFICATO - Dopo aver segnato, l’attaccante inglese usa puntare l’indice destro verso la tempia. Questo gesto è un’ode alla maggior spensieratezza con cui sta affrontando la stagione, grazie al suo allenatore: “C’è un'energia completamente diversa intorno al club e al campo d’ allenamento.” Rashford continua: “Lo scorso anno, a volte, lottavo con i miei pensieri. Non era legato alle mie performance, ma altre cose fuori dal campo. Non ero mentalmente pronto per giocare. Ora, invece, sono in una condizione mentale migliore e mi sento davvero motivato.”