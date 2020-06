José Callejon, attaccante esterno spagnolo del Napoli, ha il contratto in scadenza ed il Corriere dello Sport avanza l'idea che possa anche rimanere con un nuovo contratto. Giuntoli ha in casa il primo erede ma Politano da solo non basta. Ma un altro Callejon non si trova facilmente ed è stata questa la premessa con la quale l’area scouting si è messa alla ricerca di un identikit ideale: Rashica è più attaccante, nel Werder Brema ha fatto benino (giocando ovunque, soprattutto a sinistra) e però da quando la Bundesliga è ripresa non ha incantato, anzi qualche bonus è andato bruciandosi.