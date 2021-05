Intervistato da Dazn dopo la sconfitta del suo Sassuolo contro la Juventus, Roberto De Zerbi ha parlato di Raspadori: ​“Raspadori da Nazionale? Lui è un giocatore forte, completo, un bravissimo ragazzo. Se lo chiedete a me, che sono di parte, dico che è pronto e forte. Il gol è bellissimo, queste sono le soddisfazioni per chi fa questo lavoro. Vedi che i tuoi calciatori hanno la qualità per fare queste cose, ti riempiono i momenti di sconforto delle sconfitte”.