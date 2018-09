Rinnovo per due giovani "veterani" del Sassuolo Claud #Adjapong e Giacomo #Raspadori, prodotti del vivaio neroverde, hanno rinnovato rispettivamente fino al 2023 e 2022! Il comunicato ufficiale è su https://t.co/cvKfmTTuPQ #ForzaSasol pic.twitter.com/2ialtXD4PB — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 9 agosto 2018

Ilnon smette di regalare sali e scendi di grandi emozioni e dopo un'annata non proprio esaltante è ripartita alla grande nell'esordio stagionale contro laanche se dimenticandosi di giocare i primi 35 minuti di partita. Sì perchè gli uomini di, che in estate ha preso il posto di(tornato alla Sampdoria) dopo 27 minuti erano sotto 3-0 al Tre Fontane. Poi i cambi, subito e senza pensarci e soprattutto un gol, quello di Giacomo Raspadori, che ha dato il via alla rimonta fino al 5-3 finale.Raspodori nasce e cresce calcisticamente nel Sassuolo a parte una breve parentesi nel Progresso società nei dintorni di Bologna da dove lui arriva. Con la casacca neroverde addosso fa tutta la trafila delle giovanili e lPrima punta atipica dato il fisico non strutturato ha giocato spesso da esterno d'attacco di sinistra.i con cui ha anche tanti altri punti di contatto. Rispetto alla punta calabrese Raspadori, frutto del lavoro portato avanti da giovane con il fratello Enrico, anche lui calciatore e di due anni più grande ma con meno fortuna alle spalle.Il Sassuolo punta forte, fortissimo su di lui tanto che per tanti addetti ai lavori Raspadori è il miglior talento cresciuto nel vivaio strutturato dadopoche tanto bene sta facendo allo Spezia in prestito.Il gol che ha spianato la strada alla rimonta contro lanon è il primo segnato ai giallorossi che già nella passata stagione si erano scontrate con la verve offensiva di Raspadori. Il gol non è stata l'unica giocata positiva, ovviamente, e dalle sue giocate sono arrivati anche i gol di Kolaj e Viero., con cui ha svolto anche tutto il ritiro estivo ma ha anche un altro obiettivo.Per il Sassuolo però è intoccabile e il rinnovo firmato in estate ne è la riprova.