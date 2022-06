A tutto campo. Giacomosi è raccontato alla Gazzetta dello Sport, dalla personalità al mercato, passando per i propri valori: "Parlo di positività, di disponibilità e rispetto verso il prossimo. Sono cose che lei mi ha passato in maniera quasi naturale, e che mi sono rimaste dentro. Anche con l’esempio: mamma è volontaria in una comunità di recupero per tossicodipendenti, mi ci portava che ero ancora ragazzino.. Io ho imparato a essere felice per le cose che ho, più che essere triste per quelle che mi sfuggono”."Sono molto esigente con me stesso: se anche sbaglio solo un esercizio in allenamento, ci penso e ripenso, mi macero dentro. So che in questo senso dovrei migliorare, perché a volte esagero, ma so anche che rappresenta un mio punto di forza"."7, sono sempre molto esigente con me stesso"."Mercato? Con equilibrio. I miei agenti e la società faranno le valutazioni e vedranno cos'è meglio per il mio futuro. Io sono tranquillo e felice di quello che sto facendo. Juve? E' un grande motivo d'orgoglio, non può far altro che piacere. Alla fine il sogno nostro è di ambire sempre a qualcosa di più grande"."Lui è un campione, difficile paragonare un ragazzo come me all'inizio a un campione così. Se c'è una cosa in cui posso assomigliargli è legare il gioco comunque essendo un attaccante"."Penso di essere pronto, perché do sempre il 100% in tutto quello che faccio e quindi sono pronto ai cambiamenti. Giocare in Champions? Non c'è un tempo per raggiungere questo obiettivo, è un'ambizione grande che tutti hanno, spero di arrivarci"."No, non più. Sono simpatizzante, perché quando ero piccolo facevo il derby con mio fratello, lui tifava Milan, io Inter. E' nata così, più per dispetto e andargli contro. Ora non sono più tifoso. Il tifo è per il Sassuolo oggi".