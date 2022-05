"Tutto in 90 minuti", "il giorno del giudizio", "la resa dei conti", "lo scudetto fa 90" e chi più ne ha più ne metta. La lotta scudetto fra Inter e Milan inevitabilmente infiamma tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Solo Tuttosport dà ampio spazio alle mosse di mercato con i 10 colpi del Tporino e la svolta che, dopo la fine della stagione col ko con la Fiorentina attende ora la Juventus. All'estero invece, grande spazio al rinnovo col PSG di Mbappé.



Nella GALLERY le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, domenica 22 maggio 2022