Tanto calciomercato a dominare le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 28 giugno. Il colpo Di Maria per la Juventus ovviamente domina su tutti e tre i quotidiani sportivi nazionali e non solo, ma c'è di più.



Per la Gazzetta dello Sport l'Inter con Inzaghi sta studiando un centrocampo fantasia che preveda sia Mkhitaryan che Calhanoglu in determinate partite. Per il Corriere dello Sport Origi costerà al milan 14 milioni in 4 anni e non va dimenticato il caso Mertens. Infine il consueto spazio Torino su Tuttosport con Mandragora che non vuole la Fiorentina e sogna il ritorno in granata.



Ecco le prime pagine dei più importanti quotidiani italiani e non solo in edicola oggi, 28 giugno 2022.