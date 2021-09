Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, esprime la propria opinione sul centravanti dell'Inter, Lautaro Martinez.



"Giocatore fondamentale, che fa giocare bene le squadre e fa la ricchezza di tutti gli allenatori. È un giocatore completo, che fa la felicità di chi gli gioca vicino: penso che l'Inter abbia fatto bene a blindarlo. Magari gli si può chiedere un po' di personalità in più, qualche gol in più. La squadra gli deve dare maggior responsabilità e lui si deve dimostrare leader. Leader non ci si autoproclama, ma viene eletto sul campo. I nerazzurri saranno certamente protagonisti anche quest'anno".