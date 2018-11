La Lazio l'ha vissuta nel momento più glorioso della storia recente. "Penna bianca" Ravanelli ai microfoni di Sky Sport ha commentato la vittoria della Lazio contro il Marsiglia: “Ieri sera la Lazio ha dimostrato di essere un’ottima squadra, costruita molto bene da Lotito e Tare. Inzaghi sta continuando a lavorare al meglio, il suo ruolino di marcia è eccezionale: si trova in zona Champions League e pur perdendo degli scontri diretti è sempre lì. Simone è riuscito a dare maturità e autostima anche a quei giocatori che hanno giocato meno e che stanno crescendo. Ci sono tutti i presupposti per fare una stagione alla grande come accaduto negli ultimi anni”.