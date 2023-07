Fabrizio Ravanelli, in una recente intervista rilasciata a TvPlay, ha raccontato un interessante retroscena su Paul Pogba: "Stavo andando via da Torino e lui ci teneva a salutarmi, per lui ero un eroe quando ero a Marsiglia. Ha tanta voglia di far bene e di riscattarsi, speriamo che possa trovare la giusta forma e la giusta continuità".