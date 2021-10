Radamel Falcao, attaccante del Rayo Vallecano, autore di 4 gol in 6 partite, parla al canale ufficiale del club spagnolo: “Tutti mi hanno accolto bene, spero di continuare a regalare gioie e di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Lo staff tecnico e i miei compagni di squadra mi hanno aiutato molto. Sono in un club con giocatori di qualità, conosco il campionato... e questo ha reso tutto più facile. Oltre alla qualità, questa rosa ha voglia e fame. Questa è la strada che dobbiamo seguire per ottenere i risultati che vogliamo”.