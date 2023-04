Il Rayo Vallecano non vuole fare a meno di Andoni Iraola. Il contratto dell' allenatore è in scadenza a giugno e, per ora, non c'è accordo per rinnovarlo. Detto ciò, il club spagnolo sta cercando una sua alternativa. Secondo Relevo, il candidato ideale per sostituire l'allenatore basco è l'ex allenatore del Real Valladolid, Pacheta.