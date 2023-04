Il Real Valladolid ha ufficializzato l'esonero del suo allenatore José Rojo Martín, meglio conosciuto come Pacheta, poiché la pesante sconfitta contro il Real Madrid, aggiunta ai cattivi risultati della squadra in questa stagione, non ha lasciato altra opzione alla direttiva spagnola. Questa scelta non è stata ben accolta dai tifosi, i quali sono molto affezionato all'ormai ex tecnico.