Il Rayo Vallecano è stata la sorpresa del campionato. Nonostante in questo 2022 non stia ottenendo gli stessi risultati, la stagione è da ritenersi buona e ha fatto emergere diversi profili che ora sono appetibili sul mercato. Si tratta di Santi Comesaña, Álvaro García e Fran García per i quali la società vuole trattenere. Lo riporta fishajes.net.