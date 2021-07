Di interrompere un'astinenza di vittorie destinata ad allungarsi e che in Qatar, come minimo, arriverà a 56 anni.con 6 partite su 7 giocate a Wembleyche - nascondendosi dietro il protocollo sanitario per fronteggiare il Covid-19 -dal loro stadio,Il popolo del fair play, il popolo del rispetto delle leggi e delle regole si è reso protagonista di un mese all'insegna della vergogna, conclusosi con una delle serate più incredibili di sempre.- L'avvicinamento alla finale contro l'Italia è stata caratterizzata sin dalle prime ore del mattino dalUn pessimo preludio che ha avuto la sua apoteosi in negativo nel fantastico palcoscenico diQuando diverse migliaia di barbari hanno potuto eludere ogni tipo di presunto controllo, dall'aggiramento delle più elementari norme di comportamento anti-Covid allo sfondamento delle barriere per accedere alla partita pur sprovvisti di biglietto e costringendo i legittimi proprietari dei loro posti ad allontanarsi.che l'eccessivo entusiasmo inglese avrebbe potuto causare.- Atteggiamenti che si erano già proposti in gran parte dei match casalinghi della nazionale di Sua Maestà e che avevano avuto un ignominioso apice nellee arrivando - secondo le testimonianze raccolte dall'Observer e dal Guardian - a, creandogli un trauma che difficilmente si lasceranno presto alle spalle. Soprusi, comportamenti tipici di quei teppisti che l'Inghilterra aveva saputo arginare e quasi emarginare dai propri stadi per diverso tempo, da quando la lady di ferro Margareth Thatcher aveva deciso di darci definitivamente un taglio tra fine anni Ottanta e i primi anni Novanta.- Un insegnamento che era diventato motivo di vanto ed ispirazione per gli altri, in giro per l'Europa, letteralmente calpestati- in un periodo nel quale tra l'altro i contagi da variante Delta nel Paese sono cresciuti a livello esponenziali e, speriamo, che non presentino un conto salato nelle settimane a venire -. E poi, a corredo di tutto questo,, autori dei tre errori dal dischetto che hanno condannato l'Inghilterra contro l'Italia, "giustificati" dal colore della loro pelle.e alla loro protesta in ginocchio, booo praticamente giustificati dallo stesso Boris Johnson.No, gli inglesi non hanno perso soltanto un Europeo in casa e riperso la verginità, a causa dei comportamenti di una parte dei propri. Dopo questo mese, hanno perso completamente la faccia e ogni diritto di fare la predica a chiunque. Un tracollo su tutta la linea.