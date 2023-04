La Lega Serie A ha cancellato dal suo account Twitter ufficiale il video del pre-partita di Spezia-Juventus che in queste ore, come riportato da Tuttosport, era diventato virale (vista la chiusura della Tribuna Sud dell'Allianz Stadium per un turno a causa dei cori razzisti a Romelu Lukaku in Juve-Inter).



I tifosi bianconeri protestano poiché tale video, che era rimasto sui profili ufficiali per mesi, conteneva ululati razzisti a Moise Kean non puniti poi dagli ispettori federali e dal Giudice Sportivo, come invece è successo dopo il derby d'Italia di Coppa Italia di questa settimana.