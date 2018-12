Come racconta la Gazzetta dello Sport: "Il giorno dopo c’è ancora tanta rabbia. Ed anche tanta incredulità per il tifoso morto. Carlo Ancelotti ha convocato i suoi, ieri mattina, per una allenamento defaticante. L’umore non era dei migliori, la notte di San Siro ha lasciato parecchi segni. A Castel Volturno c’è stato anche Kalidou Koulibaly, intorno al quale s’è aperta una vera e propria gara di solidarietà, dopo i cori razzisti di mercoledì sera. Il difensore senegalese ha provato a sorridere coi suoi compagni. Gli abbracci di tutto il Napoli lo hanno rincuorato. Il difensore ha ricevuto la telefonata di Aurelio De Laurentiis, a Los Angeles per impegni cinematografici, che l’ha invitato a non mollare, ad essere forte dinanzi a questi episodi, come è sempre stato"