Colpo in entrata per l’RB Lipsia. Il club ha ufficializzato l’acquisto del portiere Josep Martinez dal Las Palmas. Affare da 2,5 milioni di euro, col giocatore che resterà in Spagna fino al termine della stagione e si unirà ai tedeschi in estate.

+++ 1. Sommer-Neuzugang fix +++#RBLeipzig verpflichtet zum 1. Juli 2020 den