tra questi:, di quae di là. Mescolando la centrifuga dei ricordi di Roma-Fiorentina, emerge prepotente la sua figura. La chioma al vento, il contorno del condottiero, il piede - quello destro - armato come pochi altri sapevano fare al mondo, nel pianeta-pallone che dagli anni 90 scavalla nel Duemila.E quella era l’epoca di, la stagione in cui sbocciavae in Italiasegnava gol in catena di montaggio.andò a vivere nella casa di Roberto Baggio. Gli inizi furono tormentati, poi si sbloccò.(1991-2000), ma oltre ai gol seppe riassumere su di sélui che era nato dall’altra parte del mondo. Il ragazzo che in Argentina chiamavano “El Gordo”, per via che era un po’ grassoccio,In viola vinse unae una(entrambi i trofei nel 1996) e a livello personale il titolo didel campionato con 26 reti (1995), ma cominciò a frequentare davvero la leggenda quando. Era la Fiorentina diche cercava di dare fastidio alle grandi, ma nonostante la grandezza di Bati non andò mai oltre il terzo posto, massimo risultato raggiunto nel 1998-99, annata con Trapattoni in panchina eda fare la spola tra Firenze e il Carnevale di Rio de Janeiro. Dopo decine e decine di perle seminate negli anni e gol iconici -e quello del 27 ottobre 1999 a Wembley in Arsenal-Fiorentina 0-1 sedicesimi di Champions - il suo addio tante volte rimandato si concretizzò nell’estate del 2000, quando - dopo i tentativi andati a vuoto di Inter e Lazio -Tre anni di contratto,all’epoca Batistuta era il giocatore più pagato d’Italia. 12 miliardi a stagione, con Vieri e Del Piero sul podio, ma fermi, si fa per dire, a 10 miliardi.che stava per cominciare. La Roma era pronta per vincere lo, Batistuta ne avrebbe certificato la superiorità. Andò esattamente così: nella sua prima stagione con i giallorosso, il “Re Leone”, già trentunenne, segnò 20 gol in 28 partite, miglior marcatore di una squadra che tornava a vincere lo scudetto a diciotto anni di distanza dall’ultima impresa, quella del 1982-83, con Nils Liedholm in panchina e Falcao a dirigere l’orchestra in mezzo al campo.i a ferro e fuoco nella memoria collettiva. Quello alla Fiorentina, a sette minuti dalla fine, con una botta da fuori area, il 26 novembre 2000. Non esultò, i compagni lo sommersero di abbracci e lo tolsero dall’imbarazzo. La doppietta nella storica rimonta al Tardini in Parma-Roma 1-2 del 4 febbraio 2001.del 17 giugno 2001. Quell’anno Bati - accompagnato all’epoca da Irina, con cui ha avuto quattro figli: Thiago, Lucas, Shamel e Joaquin - aveva Roma, letteralmente, ai suoi piedi.