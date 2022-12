Il Bologna cerca un terzino sinistro sul mercato di gennaio: nel mirino c'è lo scozzese Doig del Verona. Le alternative sono rappresentate dai vari Beruatto (Pisa), Terzic (Fiorentina) e Kyriakopoulos (Sassuolo). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, una nuova pista porta al 24enne moldavo Oleg Reabciuk, in forza al club greco dell'Olimpiacos.



Vignato, Kasius e Sansone sono in uscita, mentre si trattano i rinnovi contrattuali di Dominguez e Orsolini: per quest'ultimo fino al 2026 con adeguamento economico che lo porterà a guadagnare attorno al milione e mezzo.