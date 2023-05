Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida al Siviglia, ha parlato anche di un potenziale attaccante da prendere in estate "Stiamo lavorando per migliorare la rosa, ma fare nomi non mi sembra giusto. Joselu mi piace, come altri attaccanti: Aspas, Morata... E vi parlo solo degli spagnoli. Un attaccante di solito ti piace se segna".