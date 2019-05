Il Real Madrid esce allo scoperto. Dopo un lungo corteggiamento, i Blancos hanno fatto capire di voler concludere rapidamente per Eden Hazard. Il club madridista sarebbe pronto a finalizzare l’offerta per il fantasista belga, accontentando le richieste del Chelsea, detentore del cartellino del giocatore. I Blues hanno fatto intendere di non voler scendere al di sotto dei 100 milioni. Probabilmente, l’affare si farà per una cifra di poco superiore. La Juventus si prepara a piazzare il colpo Isco: lo spagnolo è prossimo a lasciare il Real e l’arrivo di Hazard gli toglierebbe ogni possibilità di giocare con continuità a Madrid.