Il Real Betis sta lavorando alla pianificazione della sua squadra per la prossima stagione con l'obiettivo di continuare a crescere come progetto e di essere in grado di qualificarsi per la Champions League. Manuel Pellegrini, secondo quanto riportato da l'Estadio Deportivo, ha due richieste per il club spagnolo. I due giocatori nella lista dell'allenatore cileno sono Claudio Bravo e Andrés Guardado. Entrambi sono in scadenza di contratto questo giugno e poi entreranno in free agent, con la possibilità di firmare liberamente con chiunque.