Dani Perez ha preso la sua decisione. Il gioiellino del Real Betis ha detto "No" al Barcellona. Come riportato da El Desmarque, il diciassettenne spagnolo ha confermato la sua permanenza nel club che lo ha cresciuto calcisticamente, rinunciando ad un trasferimento in casa blaugrana. Non è bastata nemmeno la volontà della squadra di Xavi di pagare la clausola rescissoria a convincere il ragazzo, che resterà in quel di Siviglia per altri due anni.