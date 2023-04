Il Real Betis ha dimostrato nelle ultime stagioni la sua capacità di competere ai massimi livelli i Spagna, ottenendo una Copa del Rey contro il Valencia, il che conferma il grande lavoro svolto da una dirigenza sportiva che ha optato per ingaggi strategici che gli hanno permesso di consolidarsi come una delle squadre più forti del campionato. Per la prossima stagione, l'idea dei biancoverdi è quella di rinforzare ulteriormente la rosa. Secondo Fichaje.net, uno dei profili scelti è quello di Alvaro Odriozola. Il terzino destro del Real Madrid, in rosa dal 2018, non è riuscito ad imporsi con i Blancos, i quali lo hanno mandato in prestito al Bayern Monaco e alla Fiorentina. Rappresenta il giocatore ideale per la squadra di Pellegrini, viste le difficoltà riscontrate per il ritorno di Hector Bellerin.