Il Real Betis è una delle squadre più in forma della Liga. Il club spagnolo sta pensando ai rinforzi per la prossima stagione. Un nome a lungo cercato è quello di Hector Bellerin. Lo spagnolo ha cercato di fare il possibile per unirsi al club di Siviglia, ma non è stato possibile. Secondo Fichajes.net, anche lo Sporting Lisbona, squadra in cui milita attualmente, si è unito alla corsa al terzino ex Arsenal.