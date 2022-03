Carlo Ancelotti si prepara ad affrontare la settimana più importante della stagione con qualche problema di troppo. Domani il Real Madrid affronterà il Real Sociedad, ma il vero problema sarà per l'importantissima sfida contro il Psg negli ottavi di finale di Champions. Valverde, infatti, non si è allenato stamattina a causa dell'influenza e che resterà fuori per precauzione. L'obiettivo è quello di recuperare in tempo per mercoledì vista la squalifica di Casemiro e il possibile forfait di Toni Kroos, che ieri ha accusato un problema al tendine del ginocchio e oggi si sottoporrà agli esami per determinare l'entità dell'infortunio.