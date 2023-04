Se la partita tra Real Madrid e Villarreal ieri non ha fatto annoiare in quel del Bernabeu (3-2 il finale per il Sottomarino Giallo con tanto di rimontone che ha steso i Blancos), ancor meno lo è stato il post-partita, con tanto di polemiche. E non solo. Nel garage dell'impianto madrileno infatti, subito dopo il fischio finale, sono volati pure pugni e parole grosse. Protagonisti Federico Valverde, centrocampista del Real e Alex Baena, attaccante del Villarreal.



L'episodio sarebbe scaturito da una presunta provocazione fatta da Baena nell'ultimo scontro tra i due club andato in scena lo scorso 19 gennaio: in quella occasione il 21enne avrebbe rivolto questa frase all'uruguagio: "Piangi perché tuo figlio non nascerà". In quei mesi la moglie di Valverde stava attraversando un momento particolare, visti i problemi accusati durante la gravidanza.



Episodio non dimenticato da Valverde, che ieri si sarebbe avvicinato a Baena con tono duro affermando: "Dimmi cosa hai detto di mio figlio". Poi il pugno e il gonfiore allo zigomo riportato dal calciatore del Villarreal. Quest'ultimo, sui social, nelle ore successive, ha smentito di aver pronunciato quelle parole. Ma non è escluso che decida di sporgere una denuncia.