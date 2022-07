Brutta disavventura per Fede Valverde. Il giocatore del Real Madrid, insieme alla fidanzata Mina Bonino, è stato derubato a Ibiza. Il furto sarebbe di circa 10.000 euro in contanti e gioielli. La dinamica della vicenda è stata spiegata da Cope, secondo cui i due sono stati drogati dallo chef del ristorante in cui erano andati a mangiare, in modo da poterli derubare senza essere scoperto.